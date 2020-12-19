نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي مانشستر سيتي تشكيلة السيتزينز والتي تستعد لمواجهة فريق نادي ساوثهامبتون لحساب لقاءات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي على النحو التالي :-

• حراسة المرمى : إيديرسون مورايس.

• خط الدفاع : كايل والكر ، جون ستونز ، روبن دياز ، جواو كانسيلو.

• خط الوسط : إلكاي جوندوجان ، هيرنانديز ، برناردو سيلفا ، كيفين دي بروين.

• خط الهجوم : رحيم سترلينج ، فيران توريس.

وقبل المباراة يحتل فريق نادي مانشستر سيتي المركز التاسع برصيد عشرين نقطة فيما يحتل فريق نادي ساوثهامبتون المركز الثالث برصيد أربعة وعشرين نقطة.