نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل مثير لتلا مع بلبيس في القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق مركز شباب تلا وبلبيس بهدف لمثله في موقعة مثيرة بالجولة الثالثة لدوري القسم الثالث.

وبدأ تلا اللقاء بتشكيل مكون من، عبد الرحمن شبارة، وخالد الضبع، السيد علاء، محمد بلية ومحمود الصفطاوي وماهر علام و احمد كريم وباسم شوقي وأحمد بيكو وسعيدو ومحمد سمير.

البدلاء : السيد مصباح وكريم الكومي وكريم مجدي واسلام علم الدين وسعيد المشد وصلاح جبر وسعيد النيداني ومحمد رحرح وطه فرج.

وخاض بلبيس اللقاء بتشكيل مكون من : ايهاب كمال ومحمد عباس كوتا ومحمد خلف واسلام رجب ومحمد عاطف ومحمد يوسف ومصطفى فاروق وكريم مسعد وأحمد اشرف وأحمد فرج ومحمد المالح.

البدلاء : احمد حسن واحمد عاطف ريشا واسلام فاروق وخالد صوان وأحمد صبحي وكريم نعماني ومحمد سعيد مالو ومحمد ربيع وأحمد سالم سيكا.

شهد الشوط الأول تعادل الفريقان بهدف لمثله،حيث سجل محمد المالح هدف التقدم ببلبيس من تصويبة في المرمى، بالدقيقة 30 ونجح تلا في العودة للقاء في الدقيقة 47 عن طريق احمد بيكو من تصويبة قوية أمام المرمى،وشهد الشوط الأول خروج محمد المالح من بلبيس للإصابة ونزول احمد سالم سيكا.

الشوط الثاني شهد نزول صلاح جبر من تلا على حساب محمد سمير، ثم خرج صلاح جبر للإصابة وشارك بدلا منه طه فرج، كما شارك من بلبيس كريم نعماني واحمد صبحي بدلا من احمد اشرف ومصطفى فاروق.

كما شارك من تلا سعيد النيداني بدلا من بيكو ومحمد رحرح بدلا من سعيدة من جانب تلا، وشارك من بلبيس محمد سعيد مالو وخالد صوان بدلا من كريم مسعد.

وكاد ماهر علام أن يسجل هدف مؤكد لتلا امام المرمى تصدى لها ببراعة ايهاب كمال حارس بلبيس، كما نجح شبارة حارس تلا في التصدى لهدف مؤكد من انفراد للمهاجم، ثم شارك سعيد المشد على حساب ماهر علام من تلا.

وكاد تلا أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من تصويبة سعيد المشد حولها الحارس لركنية.

التعادل رفع رصيد تلا إلى 7 نقاط كما وصل رصيد بلبيس إلى 5 نقاط.

أدر اللقاء الحكم محمود دسوقي، عاونه خالد حسام طه، وهشام عبد العزيز، وراقب الحكام عبد الرازق سعيد، ومراقب المسابقات محمد بطه.