أولسان هيونداي الكوري الجنوبي يتوج بطلًا لدوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - توج نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقب دوري أبطال آسيا 2020 بعدما تغلب على بيرسيبوليس الإيراني 2-1 يوم السبت على ستاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقدم بيرسيبوليس عبر مهدي عبدي قارا في الدقيقة 45، قبل أن يرد أولسان هيونداي بهدفين عن طريق جونيور نيغراو (45+4 و55 من ضربة جزاء).

وهذا هو اللقب الثاني لأولسان هيونداي في تاريخ البطولة، بعدما كان حصد اللقب للمرة الأولى عام 2012.

وجاءت بداية المباراة مثيرة من كلا الفريقين، حيث تبادلا المحاولات الهجومية، وكانت أخطر الفرص لصالح أولسان هيونداي عندما سدد يوون بيت-غارام الكرة من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالقائم وتحولت إلى ركلة مرمى.

وتواصلت خطورة الفريق الكوري، حيث مرت رأسية جونيور نيغراو القوية فوق العارضة، في حين تصدى الحارس الإيراني حامد لاك لتسديدة يوون بيت-غارام (22).

ثم بدأ بيرسيبوليس في الاستحواذ على الكرة في وسط الملعب، وشن الهجمات عبر انطلاقات بشار رسن وسياماك نعمتي.

ونجح الفريق الإيراني في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بواسطة المهاجم مهدي عبدي قارا الذي استلم الكرة وتقدم قبل أن يسدد من حافة المنطقة على يمين الحارس جو سو-هوك (45).

ولكن أولسان هيونداي أدرك التعادل مباشرة إثر ضربة جزاء احتسبت بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد، ونفذها جونيور نيغراو وتصدى لها الحارس حامد لاك لكن نيغراو عاد ليتابعها من جديد في الشباك (45+4).

ومن جديد تدخل حكم الفيديو المساعد مطلع الشوط الثاني، ليتم احتساب ضربة جزاء لصالح أولسان هيونداي نتيجة لمس مهدي شيري للكرة بيده داخل المنطقة، ونفذها نيغراو بنجاح في الشباك (55).

بعد هذا الهدف ضغط بيرسيبوليس بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، وسنحت فرصة للفريق عندما ارتقى مهدي عبدي لتمريرة عرضية ولعب كرة رأسية مرت بجوار القائم (64).

ورغم المحاولات المستمر للفريق الإيراني، إلا أنه لم ينجح في تشكيل خطورة فعلية على مرمى أولسان هيونداي الذي نجح في إغلاق كافة المنافذ إلى منطقة الجزاء.

وظهر الفريقين للمرة الثانية في تاريخهما بالمباراة النهائية، حيث كان أولسان هيونداي توج باللقب عام 2012 بعدما تغلب على الأهلي السعودي، في حين خسر بيرسيبوليس أمام كاشيما انتليرز الياباني عام 2018.

وكان بيرسيبوليس تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، مقابل 9 نقاط لكل من التعاون السعودي والدحيل القطري و7 للشارقة الإماراتي، وفاز في دور الـ16 على السد القطري 1-0، وفي ربع النهائي على باختاكور الأوزبكي 2-0، وفي قبل النهائي على النصر السعودي بفارق ركلات الترجيح 5-3 بعد تعادل الفريقين 1-1.

من جهته تصدر أولسان هيونداي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لطوكيو الياباني و7 لشنغهاي شينهوا الصيني ونقطة لبيرث غلوري الأسترالي، ثم فاز في دور الـ16 على ملبورن فيكتوري الأسترالي 3-0، وفي ربع النهائي على بكين الصيني 2-0، وفي قبل النهائي على فيسيل كوبي الياباني 2-1 بعد التمديد.