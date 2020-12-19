نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة في ريال مدريد قبل مواجهة إيبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، من اضطراب في المعدة، ما يعني تقريباً استبعاده من قائمة مدرب "الملكي"، الفرنسي زين الدين زيدان، لمواجهة إيبار، غداً الأحد، ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري الإسباني.

لم يشارك فينيسيوس الذي لعب أساسياً في آخر أربع مباريات رسمية للريال، اليوم السبت، في الدقائق الأولى من التدريبات السابقة لمواجهة إيبار.

وفي وقت لاحق، أكد زيدان في مؤتمر صحافي، أنه قد لا يتمكن من الاعتماد على لاعبه خلال اللقاء المرتقب على ملعب إبوروا.

وتابع: "لا أعتقد أنه سيشارك، لأنه في حالة سيئة، أعتقد أنه يعاني من التهاب في المعدة، يشعر بآلام، سنرى كيف يتطور وضعه؟".

ويمكن أن يحل بديلاً عنه في القائمة الأساسية، ماركو أسينسيو أو البرازيلي رودريغو، وهما خياران استخدمهما زيدان دائماً في المباريات الثلاث الأخيرة لإخراج فينيسيوس من الملعب في الشوط الثاني من المواجهات التي فاز بها الريال ضد بلباو، وأتلتيكو مدريد، وبروسيا مونشنغلادباخ.