أولسان هيونداي يتوج بدوري أبطال آسيا

أولسان هيونداي يتوج بدوري أبطال آسياتوج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على بيرسبوليس الإيراني 2 - 1 يوم السبت في مباراة نهائية مثيرة، أقيمت على ملعب استاد الجنوب.

وافتتح مهدي عبدي قرة التسجيل لبيرسبوليس في الدقيقة 45، ثم أدرك جونيور نيغراو التعادل لأولسان هيونداي في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وبعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف جونيور نيغراو الهدف الثاني له والثاني للفريق الكوري من ضربة جزاء، ليرفع اللاعب رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة الآسيوية متساويا مع عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي في صدارة قائمة الهدافين.

وتوج أولسان هيونداي بذلك بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية، حيث فاز باللقب في عام 2012، بينما أخفق بيرسبوليس في التتويج باللقب الأول له وأول لقب للأندية الإيرانية بشكل عام في تاريخ البطولة.