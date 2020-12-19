بديل سيرينو.. أرقام كيجان دوللي المرشح للانضمام للأهلي

الأهلي كانت لديه رغبة قوية في التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب فريق صن داونز خلال الشتاء الماضي، إلا أن النادي الجنوب أفريقي رفض بسبب ضعف المقابل المادي.
سيرينو يعد واحد من أفضل لاعبي أفريقيا خلال الفترة الحالية، حيث شارك مع صن داونز في 41 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 10 آخرى.
وذكر موقع " soccer laduma" الجنوب أفريقي، خلال الساعات الماضية، أن موسيماني يرغب في ضم كيجان دوللي لاعب جناح فريق مونبلييه الفرنسي، خلال الشتاء المقبل، بعد فشل التعاقد مع سيرينو.
وأضاف الموقع، أن عقد كيجان دوللي ينتهي مع مونبلييه خلال الصيف المقبل، ولكن الفريق حريص على تجديد عقد اللاعب، إلا أن عرض الأهلي المالي قد يحسم الصفقة .
وسبق لكيجان دوللي أن لعب تحت قيادة بيتسو موسيماني في فريق صن داونز عام 2016
ويستعرض " دوت الخليج أرقام كيجان دوللي صفقة الأهلي المحتملة:
- تقدر القيمة التسويقية لـ كيجان دوللي بـ1 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
- شارك كيجان دوللي مع مونبلييه في 58 مباراة في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى النادي الفرنسي في موسم 2017 - 2018.
- سجل دوولي هدفا يتيما منذ انضمامه إلى ليون، وصنع 3 آخرين.
- شارك دوللي في 11 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، معظمهم كبديل ولم يصنع أو يسجل خلالهم أي هدف.
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