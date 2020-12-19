أولسان الكورى يهزم بيرسبوليس الايرانى 2-1 ويتوج بدوري أبطال آسيا للمرة الثانية

نجح نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في التتويج ، بلقب دوري أبطال آسيا لعام 2020، للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على بيرسبوليس الإيراني بنتيجة (2-1) في نهائي البطولة الذي جمع بين الفريقين على ملعب الجنوب.
تقدم مهدي قرا لصالح بيرسبوليس في الدقيقة 45، بعد توغله بين دفاعات أولسان، وسدد الكرة على يمين الحارس.
ورد نيجراو بهدف التعادل لصالح أولسان في الدقيقة 45+4، بعد إهداره ركلة جزاء، وتابع الكرة بعد ارتدادها من الحارس وسددها في المرمى.
وأضاف نيجراو الهدف الثاني لأولسان في الدقيقة 55 من ركلة جزاء ثانية تم احتسابها.
وحصد أولسان اللقب الآسيوي للمرة الثانية في تاريخه، بعد تتويجه باللقب في 2012.
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