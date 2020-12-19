صلاح يرفض الاحتفال.. ليفربول يمطر شباك كريستال بالاس بـ "سباعية"

حقق فريق ليفربول الفوز على منافسه كريستال بالاس بنتيجة 7 أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهرست بارك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

جاء الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء عن طريق الياباني مينامينو، وأحرز الهدف الثاني ساديو ماني في الدقيقة 35 من زمن المباراة، وأضاف فيرمينو الهدف الثالث في الدقيقة 44 ، وسجل هندرسون الهدف الرابع في الدقيقة 52 .

وسجل فيرمينو الهدف الخامس للفريق والثاني له في الدقيقة 70 من عمر اللقاء بعد تمريرة من محمد صلاح .

وبعدها أحرز محمد صلاح هدف فريقه السادس في الدقيقة 82 ورفض الاحتفال بعد مشاركته المباراة كبديل لـ ساديو ماني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 85 أضاف محمد صلاح هدفه الثاني والسابع لفريقه .

يذكر أن مينامينو أكمل اليوم عاما كاملا برفقة فريق ليفربول، حيث تم التعاقد معه العام الماضي قادما من ريد بول سالزبورج الألماني لمدة أربع سنوات ونصف.

وتم التعاقد مع مينامينو في 19 ديسمبر 2019 ليسجل في مثل هذا اليوم بعد عام كامل أول أهدافه مع فريق ليفربول.

وسجل مينامينو الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك كريستال بالاس في المباراة المقامة حاليا على ملعب سيلهرست بارك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة، حيث سيفتقد كل من المدافعين فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وكوستاس تاسيميكاس، وجويل ماتيب، والمهاجم دييجو جوتا، كما يغيب تياجو ألكانتارا ونابي كيتا وجيمس ميلنر وشيردان شاكيري.

بهذه النتيجة يحافظ فريق ليفربول علي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة