فاز فريق أتلتيكو مدريد على نظيره إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإسباني.
أنهى أتلتيكو مدريد الشوط الأول متقدما على إلتشي بهدف دون رد، سجله لويس سواريز في الدقيقة 41.
وفي الشوط الثاني 58 عاد لويس سواريز ليضاعف النتيجة بهدف ثاني في شباك ألتشي.
نجح إلتشي في تقليص الفارق في الدقيقة 64 عن طريق لوكاس بوبي، قبل أن ينجح أتلتيكو مدريد في قتل المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80 من ركلة جزاء سددها دييجو كوستا.
وبهذا الفوز عزز أتلتيكو مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني حيث وصل إلى النقطة 29 بفارق 3 نقاط عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إلتشي عند النقطة 14 في المركز الـ 15.
وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني أبرزها برشلونة مع فالنسيا.
برشلونة ضد فالنسيا:
يستضيف فريق برشلونة نظيره فالنسيا، اليوم، السبت، في تمام الخامسة والربع مساء، على ملعب كامب نو.
ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للدخول في المربع الذهبي مؤقتا، والمنافسة على اللقب.
على الجانب الآخر يطمح خفافيش فالنسيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، لتحسين وضع الفريق السيئ في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الـ 13 بـ 14 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يهزم إلتشي 3 - 1 ويواصل تربعه على الصدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.