الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يهزم إلتشي 3 - 1 ويواصل تربعه على الصدارة

فاز فريق أتلتيكو مدريد على نظيره إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإسباني.

أنهى أتلتيكو مدريد الشوط الأول متقدما على إلتشي بهدف دون رد، سجله لويس سواريز في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني 58 عاد لويس سواريز ليضاعف النتيجة بهدف ثاني في شباك ألتشي.

نجح إلتشي في تقليص الفارق في الدقيقة 64 عن طريق لوكاس بوبي، قبل أن ينجح أتلتيكو مدريد في قتل المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80 من ركلة جزاء سددها دييجو كوستا.

وبهذا الفوز عزز أتلتيكو مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني حيث وصل إلى النقطة 29 بفارق 3 نقاط عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إلتشي عند النقطة 14 في المركز الـ 15.