جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ساوثهامبتون بالبريميرليج

أعلن جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة ساوثهامبتون، بعد قليل، على ملعب ساينت ماري، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز التاسع في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

إديرسون - والكر - دياز - ستونز - كانسيلو - رودريجو - جوندوجان - دي بروين - بيرناردو - توريس - سترلينج.

بينما جاء تشكيل ساوثهامبتون كالتالي:

مكارثي - والكر بيترز - فيستيرجارد - بيدناريك - بيرتراند - روميو - وارد براوس - دجينبو - والكوت - إنجز - آدمز.