كان قريبا من برشلونة.. 7 معلومات عن كريم بنزيما في عيد ميلاده الـ 33

تعرض الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، لانتقادات لاذعة وسخرية من مشجعين ونجوم سابقين، خلال المواسم الماضية، بسبب مستواه مع ريال مدريد، وعدم فاعيلته على المرمى، وإهداره أحيانا للأهداف السهلة.

وكان السؤال الذي يراود المشجعين والمنتقدين لأداء بنزيما، لماذا يقتنع كافة المدربين الذين دربوا اللاعب بإمكانياته، رغم أن قدراته على شاشات التلفزيون لا تليق بمكانة ريال مدريد؟.

ومع رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد متجها إلى يوفنتوس في صيف 2018، ظهر معدن كريم بنزيما الحقيقي، وأصبح نجم الملكي الأول، ولم يقتصر دوره عند كونه مجرد رأس حربة، بل كان صانعا مميزا للأهداف .

ويحتفل كريم مصطفى " بنزيما" الجزائري الأصل الفرنسي الجنسية لاعب فريق ريال مدريد بعيد ميلاده الـ 33، ولد الديك الفرنسي في 19 ديسمبر بمدينة ليون الفرنسية عام 1987.

ويستعرض " دوت الخليج" 7 معلومات عن كريم بنزيما لاعب مهاجم ريال مدريد في عيد ميلاده الـ 33:

1- بدأ كريم بنزيما مسيرته الكروية باللعب في صفوف نادي برون تيرايلون، ثم انضم إلى ليون عام 1996.

2- شارك كريم بنزيما مع فريق ليون الأول لأول مرة موسم 2004 - 2005، لكنه عاني من الجلوس على دكة الاحتياط أول 3 مواسم.

3- رفض كريم بنزيما في بدايته الانضمام إلى منتخب الجزائر واختار تمثيل فرنسا.

4- انفجر بنزيما مع ليون موسم 2007 - 2008 وسجل أكثر من 30 هدفا في الموسم، وقاد ليون للفوز بـ الدوري، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في فرنسا هذا العام.

5- انضم كريم بنزيما إلى ريال مدريد الإسباني عام 2008 مقابل 35 مليون يورو.

6- كريم بنزيما كان قريبا من الانضمام إلى برشلونة قبل أشهر قليلة من انتقاله إلى ريال مدريد، إلا أن النادي الكتالوني رفض التعاقد معه بسبب تحفظ تشيكي بيجرستين السكرتير الفني على شخصية وطريقة تحدث المهاجم الفرنسي.

7- على صعيد الإنجازات الجماعية حصد كريم بنزيما الدوري الفرنسي مع ليون 3 مرات وكأس الأبطال الفرنسي 3 مرات أيضا وكأس فرنسا مرة، بينما يتوج مع ريال مدريد بالدوري الإسباني 3 مرات وكأس إسبانيا مرتين والسوبر الإسباني 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للاندية 4 مرات، على الصعيد الفردي توج بنزيما بالعديد من الجوائز أبرزها أفضل لاعب في فرنسا 3 مرات.