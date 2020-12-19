ميسي يقود برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة فالنسيا، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.
ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للدخول في المربع الذهبي مؤقتا، والمنافسة على اللقب.
ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الـ 13 بـ 14 نقطة.
وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:
تير شتيجن، دست، أراوخو، مينجويزا، ألبا، بوسكيتس، بيدري، جريزمان، كوتينيو، ميسي، برايثوايت.
بينما جاء تشكيل فالنسيا كالتالي:
دومينيك، باوليستا، جويديس، سولير، ديخابي، جايا، تشيرشيف، واس، راتشيتش، جوميز، موسى.
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