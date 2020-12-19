تحليل «رابيد تست» للاعبي أسوان قبل مواجهة المصري.. صور

خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي أسوان، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتحليل "رابيد تست"؛ اليوم استعدادا لملاقاة النادى المصرى بالجولة الثالثة للدورى الممتاز الإثنين 21 /12 ببرج العرب 7.30مساء للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق .

ومن المنتظر أن يتم إخطار الجهاز الطبي للفريق بنتيجة الفحص صباح غدٍ الأحد ، قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق؛ استعدادًا لمباراة المصرى .

وكان قد فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي أسوان الرياضى علي نادي طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم والتي اقيمت الأربعاء الماضي 16 / 12 / 2020 .

وأحرز هدف التقدم لأسوان اللاعب هيثم الفيل وتعادل لطلائع الجيش أحمد سمير قبل أن يضيف أحمد شبانه هدف الفوز لنادي أسوان لينتهي اللقاء بفوز أسوان بهدفين لهدف .

وارتفع رصيد أسوان بعد هذا الفوز على الطلائع إلى 6 نقاط فى المركز الاول وكان قد فاز على إنبي بهدف للاشيء في الجولة الأولى من الدورى الممتاز .

وصرح كابتن سامى الشيشينى المدير الفنى لنادي أسوان بأننا سريعاً طوينا صفحة الفوز علي فريق طلائع الجيش بالجولة الثانية وبدأنا الاستعداد لملاقاة المصرى بالجولة الثالثة وأننا نلعب بالأسلوب الذى يناسب مع إمكانات لاعبينا وكل لاعب بالقائمة له دور ووقت للمشاركة في المباريات.

وأضاف الشيشينى استغلال الفرص هو سر الفوز وأن الدورى ليس مباراتين فقط وأن المشوار طويل.

وأضاف أن الفوز مكافأة للجميع الإدارة والجهاز واللاعبين وجميعًا نحترم المنافسين ونستفيد من عناصر الخبرة بالفريق وأهمها هيثم الفيل.

يذكر أن مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي قد أعلن القائمة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2020/ 2021.

وجاءت القائمة كالتالي: ١-طلعت عبدالوهاب علي ٢-أحمد سالم صافى ٣-عبدالوهاب إسماعيل جلال ٤-محمد خليفة إبراهيم ٥-محمد جابر محمد ٦-محمود محمد طاهر شبانة ٧-محمد إبراهيم محمد ٨-إسلام محمد كمال ٩-عمرو محمد حسن الحلوانى ١٠-محمود صلاح عبدالناصر ١١-إسلام محمد محمد ١٢-أحمد محمد فتحى ١٣-أحمد أيمن أحمد ١٤-خالد وليد محمد ١٥-جون أفرى ١٦-محمد جمال عبدالمنعم بدر ١٧-محمد عثمان العشرى ١٨-هيثم محمد أحمد ١٩- عبدالله علي محمد سنجهاوى ٢٠-أحمد خالد السيد ٢١-محمد أسامه حسن ٢٢-أحمد سعيد محمد ٢٣-أحمد إبراهيم عبدالعزيز ٢٤- سولمون منساه ٢٥-أحمد سيد موسي ٢٦- عمر محمد مصطفي ٢٧-عمر وائل عبدالسميع ٢٨-أحمد محمد عيد (2000) ٢٩-رشدى أشرف محمد (1999) ٣٠-محمد محمود رجب (1999) ٣١-عمرو ناصر فراج (1999) ٣٢-يوسف اسامة نبيه (2000) ٣٣-إبراهيم عبود حسن (2000) ٣٤-خالد أحمد السيد (1999) ٣٥-عمرو عبدالله علي عبدالله .

وسبق أن أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان عن تشكيل الجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2021-2020. وجاء تشكيل الجهاز كالآتى: المشرف العام على الكرة: مصطفى أمين، عضو مجلس الإدارة المدير الفنى: "سامى الشيشيني مدربا عاما.. أمير عبد العزيز مدربا.. أحمد مصطفى بيبو مدربا.. أحمد سيد مارادونا مدرب حراس المرمى.. أحمد كمال مخطط أحمال.. سامح إسماعيل رئيس الجهاز الطبى.. الدكتور محمد عبد الغفار أخصائى تأهيل.. وليد عبد الغفار مدلكا.. محمد عبد الموجود مدلكا.. محمد رجب مدير إداري.. مصطفى الشرقاوي إداريا.. محمود سمكة إداريا.. فاروق زياد إداريا".

يشار إلى أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، وجه الشكر للمدير الفنى السابق أحمد كشرى، وقرر اختيار سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2020- 2021.