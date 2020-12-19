نشكر الجنايني ورفاقه.. أول تعليق من الأهلى على تعيين لجنة جديدة لإدارة اتحاد الكرة

وجه العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، التهنئة للجنة الجديدة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، التي يترأسها المهندس أحمد مجاهد، وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، وتمنى مرجان التوفيق للجنة التي تولت المهمة، مشيرًا إلى أنه يقع عليها عبء كبير في هذه المرحلة الانتقالية، التي تحتاج إلى جهود مضاعفة، سواء بشأن المسابقات المحلية أو القارية ودعم المنتخبات الوطنية.
وأضاف مرجان فى تصريحات صحفية اليوم أنه على ثقة بأن هذه اللجنة سوف تبذل أقصى ما لديها لإنجاز العديد من الملفات المطروحة حاليا، حتى تسلم الراية إلى مجلس إدارة منتخب جديد. كما وجه المدير التنفيذي للأهلي الشكر إلى اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، وأكد على تقديره لما قدمه كل أعضائها، وما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية.
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