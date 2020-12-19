نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي زد يفوز على كوكاكولا في القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق زد على نظيره فريق كوكاكولا، خلال المباراة التي التي انتهت منذ قليل، والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالملعب الفرعي، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري القسم الثاني.

ودخل فريق زد المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى وليد توفيق، إسلام محمد رمضان، إسلام عبدالغني، كريم إبراهيم شريف أشرف، محمد أحمد علي، محمد رجب، محمد حمدي، عمر محمد، رضا الويشي، نانا .

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: سعيد محمود، عبدالعزيز أمام، عبدالرحمن جمال، إسلام خالد، أحمد عادل، محمد يوسف، حسن ذكي، محمد محمود .

وبدأ فريق كوكاكولا بالتشكيل التالي: محمد ميلا، كريم عرفات، معتز نجيب، بسام حسن، مهدي صبحي، أحمد بندق، كريم صلاح، باسم عبدالعزيز، محمد علاء لالا، محمد أحمد عبدالعزيز، عبدالله أحمد.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد عيد، أحمد عبدالمنعم، أحمد أبو الخير، إيهاب عبدالمحسن، محمد عبدالموجود، أحمد محسن، محمد السيد، إسلام فتحي، ايريك .