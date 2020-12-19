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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز

يستضيف ملعب برج العرب بالاسكندرية مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم 28 ديسمبر الجاري.

وكان النادى الأهلى حقق الفوز على فريق مصر المقاصة فى الجولة الأولى بثلاث أهداف مقابل هدف ثم فاز فى الجولة الثانية على حساب فريق غزل المحلة بثلاث أهداف مقابل لا شيء.

بينما حقق الزمالك الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم تعادل أمام بيراميدز بهدف لكل فريق الجوله الماضيه.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورى المصرى فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس يوم 28 ديسمبر الجاري.