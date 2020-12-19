ستاد جديد يحمل اسم الأسطورة مارادونا

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أحمد جودة - القاهرة - سيحمل ملعب "أونيكو دي لا بلاتا" حيث عرف الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا رحلته التدريبية الأخيرة قبل وفاته في 25 نوفمبر اسم أسطورة كرة القدم، بحسب ما أعلن الجمعة حاكم مقاطعة بوينوس أيرس.

وأكد الحاكم أكسل كيسيلوف بحضور الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس ونائبة الرئيس كريستينا كيرشنر: قررنا إعادة تسمية الملعب استاد أونيكو دي لا بلاتا دييغو أرماندو مارادونا. كان دييغو فريدا ويستحق أن يحمل هذا الملعب الفريد اسمه.

بُني الملعب في التسعينيات بهدف مشاركته بين الغريمين المحليين استوديانتيس وخيمناسيا إسغريما، لكن بعد افتتاحه في 2003، لم يُستخدم من قبل الطرفين سوى لفترات مؤقتة، ويستضيف هذا الملعب الحديث الطراز في الأرجنتين، أربع مباريات في كوبا أميركا في يوليو المقبل.

وقبل وفاته عن 60 عاما بسبب مضاعفات في القلب، كان مارادونا مدربا لخيمناسيا إي إسغريما بعدما تبوأ منصبه في سبتمبر 2019.

ويحمل ملعب آخر في بوينوس أيرس اسم النجم السابق الذي أحرز لقب مونديال 1986، التابع لنادي أرخنتينوس جونيورز منذ 2004، هناك بدأ "الطفل الذهبي" مسيرته بعمر الخامسة عشرة قبل الانضمام لمدة خمس سنوات إلى بوكا جونيورز.

وكان ملعب "سان باولو" التابع لنادي نابولي والذي شهد معجزات مارادونا في الدوري الإيطالي بين 1984 و1991 قد أعيد تسميته تكريما لمارادونا.