نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق منوف فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب غزل شبين، بهدف نظيف، ضمن مواجهات اليوم السبت، بالجولة الثالثة، لمنافسات المجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.

سجل هدف الفوز لمنوف محمد عبد الحميد في نهاية الشوط الثاني.

وحقق ميت خلف فوزا هاما على حساب أبو كبير، بهدف للاعب عبد الله لالا في الشوط الأول.

وحقق الشرقية فوزا مستحقا على حساب عرب الرمل بثلاثة أهداف لهدف، سجلهم كريم سمير، هدفين في الشوط الأول.

وتغلب أبو حماد على حساب بطا، بثلاثية دون رد، سجلهم صلاح خطاب هدفين، ومحمد عبد البصير هدف.

وحقق فاقوس فوزا سهلا على حساب عرابي بثلاثية مقابل هدف.

وتعادل تلا على ملعبه مع بلبيس 1-1 حيث تقدم محمد المالح لبلبيس في الدقيقة 30 للشوط الأول، وقبل ختام الشوط الأول تعادل تلا عن طريق أحمد بيكو.

ترتيب المجموعة العاشرة



1- الشرقية 9 نقاط

2- تلا 7 نقاط

3- فاقوس 6 نقاط

4- منوف 6 نقاط

5- ميت خلف 6 نقاط

6- ابو حماد 6 نقاط

7- بلبيس 5 نقاط

8- ميت خاقان 4 نقاط

9- بطا 3 نقاط

10- ديرب نجم 3 نقاط

11- غزل شبين نقطتين

12- أبو كبير نقطة

13- عرب الرمل نقطة

14- شباب ديرب بلا نقاط

15- شباب عرابي بلا نقاط