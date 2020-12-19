نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوليمبي يحقق فوز ثمين على الرجاء بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي السكندري فوز غالي على حساب فريق الرجاء المطروحي وذلك ضمن إطار منافسات الأسبوع الرابع من دوري القسم الثاني و المجموعة الثالثة، وأُقيمت المباراة على معلب "مركز شباب مطروح".



وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني وعن طريق عبدالله الرويني مهاجم الفريق السكندري.



وأرتفع رصيد نادي الأوليمبي بعد هذا الفوز إلي 8 نقاط جمعهم من فوزين و تعادلين، بينما يظل في حساب الرجاء المطروحي نقطتين فقط جمعهم من تعادلين و هزمتين.



وجاء تشكيل نادي الرجاء في المباراة كالأتي.



وجاء التشكيل الرجاء كالتالي:



حراس المرمى: محمد عادل زياده.

خط الدفاع: وليد خميس، محمد إسماعيل، محمد باستن، أمير صابر.

خط الوسط: إبراهيم جمال، جون سيلا، عمر عطيتو.

خط الهجوم: محمد تريكة، خالد أبو زياد، وليد عطية.



بينما أختار أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي عن تشكيل فريقه كالتالي:



حارس المرمى: هاني جمال.

خط الدفاع: محمد رجب، محمود المنشاوي، نور نبيل، محمد العديسي.

خط الوسط: طه إبراهيم، مروان شاهين، أحمد عيد.

خط الدفاع: نادي حسن، عبد الله الرويني، حسين حمدي.

