نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحمام يتعادل مع بلدية المحلة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل نادي الحمام المطروحي سلبيا مع بلدية المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الحمام في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.



إنحصرت المباراة في وسط الملعب معظم أوقات المباراة بإستثناء بعض الفرص أخطرها رأسية عبد الرحمن عبد النبي مدافع الحمام التي ارتطمت بالقائم ولم تجد المتابع لها ، وفرصة في الشوط الثاني أيضا للحمام عن طريق محمود أبو زيد ، والزناتي تمر بجوار القائم لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.



بهذة النتيجة يرفع الحمام رصيدة للنقطة الثانية، بينما إرتفع رصيد بلدية المحلة عند النقطة الثامنة.



دخل أيمن الجمل في القيادة الأولي له للفريق المطروحي المباراة بتشكيل مكون من: إسلام الحريري، ومصطفي عفروتو، وأسامة رجب ، وعبد الرحمن عبد النبي، وأحمد بطوط، وأحمد عظيمة، وأكثم سمير، وعمار شحاتة، ومحمود الزناتي، ومحمود أبوزيد، وشريف دومينيك.



بينما دخل بلدية المحلة اللقاء بتشكيل مكون من:مؤمن جابر، وأحمد محمود ، وأحمد ربيع، ومحمد سعيد، وعصام أمين، ومحمد عبد الفتاح، ورجب رمضان، وعمار محمد، وهشام شعبان، وهشام البطوطي، وأحمد هريسة.



أدار اللقاء تحكيميا: محمد حسن حكم ساحة، وعاونة محمد موسي مساعد أول، وسعد محمد مساعد ثان، وهيثم يونس حكم رابع.

