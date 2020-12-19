للمرة الثالثة محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف هذا الشهر

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محمد سياف - ابو ظبي - للمرة الثالثة علي التوالي يفوز الملك المصري محمد صلاح متصدراً الاستفتاء الذي يجري علي موقع نادي ليفربول الرسمي عن أفضل هدف يحرزه الفريق خلال الشهر الجاري بهدفه الرائع أمام فريق Atalanta BC ببطولة Champions League و ذلك مؤكداً صدارته و تميزه في حصد الجوائز واحدة تلو الأخري و متفرداً و مثبتاً لقدمه في صفوف الفريق الأحمر .

جدير بالذكر أن محمد صلاح يمتلك تاريخ ممتليء بحصد الجوائز و الأوسمه سواء جائزة هداف الدوري الانجليزي و التي قد حصل عليها موسمي 17\18 و 18\19 علي التوالي كما قد حصد جائزة أفضل لاعب أفريقي لعامي 2017 و 2018 علي التوالي، و أيضا نذكر حصوله علي أفضل لاعب ببطولة كأس العالم للأندية و التي فاز بها مع فريقه ليفربول عام 2018\2019 و غيرها من البطولات التي شارك مع أنديته في الحصول عليها.

تاريخ محمد صلاح

محمد صلاح هو لاعب مصري ولد عام 1992 بقرية نجريج بمحافظة الغربية، حيث بدأ حياته الكروية كناشيء في نادي المقاولون العرب حيث سجل أول ظهور له في الدوري الممتاز عام 2010، حيث أحرز أول أهدافه في مباراته مع النادي الأهلي مما أبرز نجوميته و تألقه و لفت اليه الأنظار .

تعددت المفاوضات مع النجم صلاح حتي انتقل في 2012 إلي نادي بازل السويسري و هو العام الذي فاز فيه بجائزة أفضل لاعب صاعد أفريقي كما حقق بطولة كأس سويسرا مع فريقه بازل، و بعد باع من المباريات و الأهداف مع فريقه بازل حصل أخيرا علي عرض الانتقال لنادي تشيلسي الانجليزي مع بداية عام 2014 في صفقة قدرت بـ 11 مليون استرليني بعد منافسة بين النادي الأزرق و نادي ليفربول، و لكن تلك الفترة من حياة صلاح الكروية لم تكن الأفضل بسبب وجوده وسط عدد من النجوم و عدم اتاحة الفرصة الكافية له حيث لعب ذلك الموسم 11 مباراة أحرز خلالها هدفين و ذلك ما تكرر في الموسم التالي و هو ما جعل صلاح يقرر الانتقال في فترة اعارة الي فريق فيورنتينا الإيطالي.

بعد انتقاله الي نادي فيورنتينا اقتنص فرصة المشاركة خلال تلك الفترة بـ 26 مباراة احرز خلالهم 9 أهداف و هو ما أظهر نجومية صلاح و قوته كلاعب مؤثر في جبهة الهجوم و هو ما عزز من فرص صلاح في الانتقال لنادي روما بموسم 2015\2016 حيث تألق في صفوف الفريق خلال 83 مباراة لعبها و احرز خلالها 33 هدف محققا لقب أفضل لاعب بفريق روما عن موسم 1016\2017، و هنا أتت المرحلة المحورية بحياة محمد صلاح عام 2017 و هو عام انتقاله لنادي ليفربول الانجليزي في صفقة تقدر بـ 42 مليون يورو و كانت بداية الملك المصري في التحليق بسماء الملاعب الانجليزية و تقدمه صفوف أفضل لاعبي العالم بعدما حققه من انجازات علي المستوي الفردي او علي مستوي الرفيق من أرقام قياسية و جوائز و بطولات .

ما لا نستطيع ان نهمل ذكره في مسيرة صلاح هي مشاركته مع المنتخب المصري منذ مشاركته مع منتخب الشباب لعام 2011 و بطولة أمم أفريقيا لعام 2017 حيث حقق فيها المنتخب المصري المركز الثاني، و أخيرا كانت مشاركته الحاسمة لتأهل المنتخب المصري لبطولة كأس العالم لعام 2018 .