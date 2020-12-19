سموحة 2001 يتعادل 2-2 مع غزل المحلة

تعادل فريق "2001" لكرة القدم بنادى سموحه مع مضيفه غزل المحلة بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب المحلة الفرعى، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

أحرز أهداف سموحه، محمد سعيد "مكرونه" فى الدقيقه 25 من الشوط الاول وعبد الرحمن " جنش" فى الدقيقة 15 من الشوط الثاني.

خاض الفرق المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أيمن، أحمد محمد، إبراهيم سامى ، يوسف جوده، عبد الرحمن حمدى، محمود رفاعى، إبراهيم داود، محمد طلعت، عمر نشأت، محمد سعيد، الصافى عماد.

وشارك خلال اللقاءكل من : حسام محمد، يحي ياسر، محمود منتصر، طارق علاء.

يقود فريق سموحه:

الكابتن محمد فاروق مديرا فنيا ، الكابتن علاء عثمان مدرب عام، الكابتن إسلام السيد مدربا للحراس ، الكابتن محمد احمد (نونوش) إداريا للفريق ، د/ محمد عادل اخصائى اصابات وتاهيل، د/أحمد سمير مخططا احمال.

رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود صبحى، المدير الإدارى الكابتن عبد البديع حماده.

يترأس قطاع الكرة بنادى سموحه الكابتن صلاح الناهى، نائب رئيس القطاع الكابتن جمال زكى، المشرف على حراس المرمى الكابتن محمد عبد العال.