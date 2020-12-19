عاد لينتقم ويتوهج .. محمد صلاح يرد بقوة على أزمته مع كلوب بسبب شارة قيادة ليفربول

وشارك محمد صلاح بديلًا في الشوط الثاني ، ليرد بقوة بعدما استطاع تسجيل هدفين ( السادس والسابع ) ، في المباراة التي انتهت بنتيجة 7-0 لصالح فريق الريدز ليعتلي صدراة الدوري الإنجليزي الممتاز .
ويستعرض دوت الخليج أسباب توتر العلاقة بين الثنائي صلاح وكلوب:.
- بداية الأزمة :.
جاءت بداية الأزمة عندما رفض الألماني يورجن كلوب منح الملك المصري محمد صلاح شارة القيادة في مباراة ميتيلاند الدنماركي في دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا .
وقال محمد صلاح في تصريحات عبر صحيفة آس الإسبانية أنه حزين لعدم حمل الشارة في المباراة وإعطاءها للظهير الأيمن للفريق ألكسندر أرنولد .
جلوس صلاح بديلًا :.
بعدما سمع الألماني يورجن كلوب عن تصريحات محمد صلاح في صحيفة آس الإسبانية قرر إن يعاقبه ويجلسه على مقاعد البدلاء في مباراة كريستال بالاس .
ومن الواضح أن يورجن كلوب لم يعامل المصري محمد صلاح كنجم كبير مثل البرتغالي كريسيتانو رونالدو، والأرجنتني ليونيل ميسي حيث يعد المصري صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم .
تسجيل محمد صلاح :.
صلاح لم ينتهي به الأمر لمجرد الغضب فقط وأن يحزن بسبب هذه المعاملة لكنه شارك في فوز فريقه على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي مساعدًا فريقه في إعتلاء صدارة البريميرليج .
وسجل محمد صلاح هدفين ( السادس والسابع ) في المباراة ما يجعل النجم المصري يرد أفضل رد على الالماني يورجن كلوب في الملعب .
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