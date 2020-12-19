عاد لينتقم ويتوهج .. محمد صلاح يرد بقوة على أزمته مع كلوب بسبب شارة قيادة ليفربول

شهدت الساحة الرياضية أزمة بين الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي والنجم المصري محمد صلاح اليوم ، بعدما عاقبه الأول بجلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة كريستال بالاس بالجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي .

وشارك محمد صلاح بديلًا في الشوط الثاني ، ليرد بقوة بعدما استطاع تسجيل هدفين ( السادس والسابع ) ، في المباراة التي انتهت بنتيجة 7-0 لصالح فريق الريدز ليعتلي صدراة الدوري الإنجليزي الممتاز .

ويستعرض دوت الخليج أسباب توتر العلاقة بين الثنائي صلاح وكلوب:.

- بداية الأزمة :.

جاءت بداية الأزمة عندما رفض الألماني يورجن كلوب منح الملك المصري محمد صلاح شارة القيادة في مباراة ميتيلاند الدنماركي في دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا .

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر صحيفة آس الإسبانية أنه حزين لعدم حمل الشارة في المباراة وإعطاءها للظهير الأيمن للفريق ألكسندر أرنولد .

جلوس صلاح بديلًا :.

بعدما سمع الألماني يورجن كلوب عن تصريحات محمد صلاح في صحيفة آس الإسبانية قرر إن يعاقبه ويجلسه على مقاعد البدلاء في مباراة كريستال بالاس .

ومن الواضح أن يورجن كلوب لم يعامل المصري محمد صلاح كنجم كبير مثل البرتغالي كريسيتانو رونالدو، والأرجنتني ليونيل ميسي حيث يعد المصري صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم .

تسجيل محمد صلاح :.

صلاح لم ينتهي به الأمر لمجرد الغضب فقط وأن يحزن بسبب هذه المعاملة لكنه شارك في فوز فريقه على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي مساعدًا فريقه في إعتلاء صدارة البريميرليج .

وسجل محمد صلاح هدفين ( السادس والسابع ) في المباراة ما يجعل النجم المصري يرد أفضل رد على الالماني يورجن كلوب في الملعب .