الأولمبياد الحدودية.. الشباب والرياضة تتابع تجهيزات معارض المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية

تابعت وزارة الشباب والرياضة؛ من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب اليوم كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة الخاصة بمعارض المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية المنفذة ضمن فعاليات الأولمبياد الحدودية لعام 2020؛ والتي تبدأ ختام فعالياتها غدًا الأحد وتستمر حتى الاثنين بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ونفذت الوزارة تدريبات حرفية على المنتجات التراثية الخاصة بكل محافظة لتمكين الفتيات ودعم ثقافة العمل الحر؛ حيث بدأت في 26 نوفمبر الماضي واستمرت لمدة أسبوعين؛ علاوة على تنفيذ ثلاثة معارض على مدار شهر ديسمبر يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على مستوى 6 محافظات شملت (أسوان - البحر الأحمر – مطروح – الوادي الجديد – شمال سيناء وجنوب سيناء)، بمشاركة مجموعة من الشباب العارضين في مجالات (المنتجات البدوية والنوبية، النحاس، الخوص، الجلود، اباجورات الملح، أعمال الصدف، التماثيل الفرعونية، البراويز، الفخار والخزف الملون والأخشاب).

يُذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أطلق شعلة بدء الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية نوفمبر الماضي، تنفيذًا لرؤية الوزارة للأهداف القومية في تقديم البرامج والانشطة والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري، خاصة في المحافظات الحدودية بما يسهم في نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب، حيث يتم تنفيذ الأولمبياد بمشاركة ألعاب "كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وتنس الطاولة والكاراتيه وكرة القدم الشاطئية وألعاب القوى".