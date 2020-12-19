الشوط الأول | سترلينج يسجل الهدف الأول لمان سيتي أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

نجح الإنجليزي رحيم استرلينج في تسجيل هدف في الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون، في المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف استرلينج نجم نادي مانشستر سيتي في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، ليخرج بفريقه متفوقا بالشوط الأول من المباراة.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز التاسع في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

إديرسون - والكر - دياز - ستونز - كانسيلو - رودريجو - جوندوجان - دي بروين - بيرناردو - توريس - سترلينج.

بينما جاء تشكيل ساوثهامبتون كالتالي:

مكارثي - والكر بيترز - فيستيرجارد - بيدناريك - بيرتراند - روميو - وارد براوس - دجينبو - والكوت - إنجز - آدمز.