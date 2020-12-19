الإسماعيلي يختتم تدريباته غدا قبل السفر لمواجهة الجونة

يخوض لاعبو الإسماعيلى مران فى التاسعة من صباح الغد، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة الجونة فى الجولة الثالثة ببطولة الدورى العام.
ومن المقرر أن يغادر الفريق إلى مطار القاهرة فى تمام الثانية عشر ظهرا، على أن يتم استقلال الطائرة المتجهة للجونة عند الساعة الرابعة عصرا.
وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تدريبات اليوم فى صالة الألعاب الرياضية "الجيم" من أجل تقوية العضلات.
ويستعد الفريق للقاء الجونة يوم الأثنين المقبل على ملعب الأخير فى ثالث جولات مسابقة الدورى المحلى.
وعقب تدريبات الجيم، أدى لاعبو الفريق مران استشفائى خفيف على أرض الملعب سعيا لتجنب تعرضهم للارهاق فى ظل ضيق الوقت بين المباريات.
وخاض الفريقان 10 مباريات فاز خلالهم الإسماعيلى فى 5 وتعادلا فى 4 لقاءات، خسر مواجهة وحيدة وله من الأهداف 15 وعليه 11 هدفا وحقق كلين شيت "شباك نظيفة" ثلاثة مباريات.
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