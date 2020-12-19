صدام يورجن كلوب ومحمد صلاح عرض مستمر .. الفرعون المصري ينفجر في الملعب ردا على الألماني

يبدو أن خلافات الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مع النجم المصري عرض مستمر، بعدما قرر مدرب الريدز جلوس الملك المصري على مقاعد البدلاء في مباراة كريستال بالاس في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

وانفجر محمد صلاح عقب نزوله بديلا بعدما شارك في الشوط الثاني من المباراة ونجح في تسجيل هدفين رائعين في شباك كريستال بالاس وهما السادس والسابع.

الصدام بين الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ومحمد صلاح، بدأ بمعاقبة الدولي المصري بالاستبعاد من تشكيلة الريدز الأساسية أمام كريستال بالاس في المباراة التى انتهت بفوز كريستال بالاس بسباعية نظيفة لصالح الريدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، من الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء، لأول مرة منذ فترة طويلة في البريميرليج، مما أثار تساؤولات جماهير الريدز. واتفقت بعض الصحف والمواقع الإنجليزية، على أن سبب استبعاد محمد صلاح جاء بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن إحباطه لعدم حصوله على شارة قيادة ليفربول خلال مواجهة ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا، ومنحها لألكسندر أرنولد. وفى وقت سابق قال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة " أس" الإسبانية:" شعرت بإحباط شديد بسبب عدم ارتداء شارة القيادة أمام ميتييلاند، ولكن في النهاية هذا هو قرار المدرب يورجن كلوب وأنا أقبله".

وفاز فريق ليفربول في النهاية على كريستال بالاس بنتيجة 7-0 ، واعتلى صدارة الدوري الإنجليزي .