الدوري الإسباني.. فالنسيا يتقدم وميسي يعادل النتيجة لبرشلونة في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين فريقي برشلونة وفالنسيا بالتعادل الإيجابي 1-1 ، في المباراة التي تقام حاليا، في إطار الجولة ال14 من الدوري الإسباني الممتاز .

وحصل جريزمان لاعب برشلونة في بداية الشوط الأول في الدقيقة 13 على بطاقة صفراء؛ بعدما تدخل بشكل قوي على مدافع فريق فالنسيا .

وجاء هدف فالنسيا، بأقدام مختار دياخابي، في الدقيقة 30 عن طريق رأسية، بعدما تلقى كرة عرضية من ركلة ركنية .

وفي الدقيقة 44 نجح الحارس الالماني تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة من إبعاد كرة خطيرة بعدما تصدى لرأسية قوية وضعها مهاجم فالنسيا على يمينه ليخرجها خارج الملعب .

وفي الدقيقة 46 وقبل لحظات من إنتهاء الشوط الأول ، نجح جريزمان في الحصول على ركلة جزاء لصالح فريقه وطرد مدافع فالنسيا ثم يتراجع عنه الحكم ويعطي له إنذار بعد الرجوع لتقنية الفار ، ليضعها ميسي ويتصدى لها الحارس ثم يعيدها جوردي ألبا من جديد ويسجلها ميسي بالرأس محرزًا هدف التعادل والأول لفريق برشلونة .

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الـ 13 بـ 14 نقطة.