نوح كريم بامبو.. مولود جديد للاعب الزمالك

رُزق كريم بامبو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمولوده الجديد، حيث أطلق عليه اسم "نوح" .

وحرص اللاعبون والجهاز الفني للفريق، وأشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وعبدالحليم علي مدير الكرة، على تهنئة اللاعب بقدوم المولود الجديد .

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وطالب المدير الفني اللاعبين بطي صفحة لقاء بيراميدز الأخير والتركيز في المواجهات المقبلة.

وشدد المدير الفني على اللاعبين بالاستعداد القوي لبدء المشوار الإفريقي، وتحقيق نتيجة وانطلاقة طيبة وقوية في البطولة.