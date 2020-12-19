نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توصيات هامة بختام الدورة التدريبية للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت أعمال الدورة التدريبية الاقليمية الأولى للاعبين القادة كممثلين الصحة للاولمبياد الخاص على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ال ZOOM ، والتي أقيمت لمدة يومين بمشاركة 12 دولة عربية هي مصر ، الاردن ، الامارات ، سوريا ، المغرب ، تونس ، الجزائر ، موريتانيا ، الكويت ، عمان ، البحرين . لبنان .

حيث شهدت الدورة مشاركة فعالة من اللاعبين القادة وتفاعلهم الشديد مع المحاضرين وعلى امتداد يومي الدورة وحرصت نيبال فتوني مدير المبادرات على حث اللاعبين على إرسال رسائل فيديو مصورة عقب انتهاء كل يوم من ايام الدورة والحديث عن أسئلتهم واستفساراتهم ، وقام المحاضرون بالرد على تلك الاسئلة والاستفسارات عليها أ وتركت الكثير من الآثار الطيبة فى نفوس اللاعبين ، وتركت عليهم درجة كبيرة من التفاعل والانسجام .

وحرصت ليلة الشناوى مدير البرامج الصحية بالأولمبياد الخاص الدولى على تسجيل ما طرحه اللاعبون حول الرعايات الصحية والغذاء الصحية ، ومطالبتهم بضرورة عقد دورات مماثلة على مدار العام ، وزيادة عدد المشاركين ، وعبر اللاعبون بأنهم استفادوا كثيرا من النصائح الطبية خلال جائحة كورونا ، ولعبت تلك الإرشادات دورا مهم فى وقايتهم من الإصابة بتلك الفيروس ، ونالت محاضرة الغذاء الصحية الكثير من التفاعل وطالب اللاعبين بضرورة استمرار تلك الدورات التوعية والتى تحمل الكثير من الإرشادات والنصائح الهامة التى يأتى على لسان متخصصين فى مجال التغذية او من الاطباء

.وقالت نهى جاب الله مدير برنامج إعداد اللاعبين القادة بأن تلك الدورة الاقليمية الاولى اللاعبون كممثلي للصحة قد حققت الكثير من النتائج الإيجابية ، وكشفت مدى تفاعل اللاعبين فى مختلف المجالات التى يشاركون فيها ، فإلى جانب تفوقه الرياضي فى الالعاب التى يمارسونها ويحققوا فيها الكثير من الانجازات ظهر تفاعلهم مع مبادرات الاولمبياد الخاص سواء متحدثين رسميين او برنامج الشباب والمدارس ، وها هم فى البرنامج الصحى ، وسوف يتحولون الى سفراء يقومون بعمل توعية لزملائهم من اللاعبين ومن هنا تكون الدورة قد حققت الكثير من المكاسب والفوائد

وقد مثل مصر فى هذه الدورة ايه حسن شلتوت،نديم وليد إبراهيم ، ياسمين عبدالعزيز حسان ، عبد الرحمن عاطف طاهر ، سهيلة صلاح الدين عبد القادر محمد ،بسمة محمد اسماعيل ، وبلغ عدد المشاركين فى تلك الدورة 69 لاعبا قائدا ممثل للصحة مع مرافقيهم (49 لاعب قائد – 20 مرافق)