نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل ببا واهناسيا وطامية وسقوط رأس غارب في جولة مثيرة بالقسم الثالث في المقال التالي
وحقق ببا بتعادلا ايجايبيا بنتيجة 1/1 أمام ضيفه مطرطارس ، وخسر اطسا مباراته أمام شقيقه مركز شباب ابشواى فى مباراة مثيرة بهدف نظيف.
وتعادل مركز شباب الفيوم ( الساحة ) مع ضيفه اهناسيا الرياضى بنتيجة 1/1 .
وحقق سنورس مفاجأة بتحقيق فوزا بهدف نظيف على مضيفه رأس غارب بمباراة قوية .
وتعادل طامية بقيادة مديره الفنى السيد حمدى أمام نظيره سينزو .
فيما تقام الأحد مباراة وحيدة حيث يستضيف عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب نظيره ابو كساة فى اقوى مباريات الجولة .
فيما لن يلعب الواسطى مباريات بتلك الجولة .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - مطرطارس 7 نقاط
2 - ابو كساة 6 نقاط
3 - ابشواى 6 نقاط
4 - سينزو 5 نقاط
5 - اهناسيا 4 نقاط
4 - الواسطى 3 نقاط
6 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط
7 - سنورس 3 نقاط .
8 - اطسا نقطتين .
9 - ببا نقطتين
10 - طامية نقطتين
11 - عاملين غارب نقطة .
12 - راس غارب صفر .