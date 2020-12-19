الرياضة

تعادل ببا واهناسيا وطامية وسقوط رأس غارب في جولة مثيرة بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم 5 مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تشهد منافسة قوية وأداء مميز لاغلب فرق المجموعة ، فيما تختتم الجولة الأحد بقاء وحيد بين عاملين غارب وضيفه ابو كساة .


وحقق ببا بتعادلا ايجايبيا بنتيجة 1/1 أمام ضيفه مطرطارس ، وخسر اطسا مباراته أمام شقيقه مركز شباب ابشواى فى مباراة مثيرة بهدف نظيف.

وتعادل مركز شباب الفيوم ( الساحة ) مع ضيفه اهناسيا الرياضى بنتيجة 1/1 .

وحقق سنورس مفاجأة بتحقيق فوزا بهدف نظيف على مضيفه رأس غارب بمباراة قوية .


وتعادل طامية بقيادة مديره الفنى السيد حمدى أمام نظيره سينزو .


فيما تقام الأحد مباراة وحيدة حيث يستضيف عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب نظيره ابو كساة فى اقوى مباريات الجولة .


فيما لن يلعب الواسطى مباريات بتلك الجولة .


ترتيب المجموعة الرابعة


1 - مطرطارس 7 نقاط
2 - ابو كساة 6 نقاط
3 - ابشواى 6 نقاط
4 - سينزو 5 نقاط
5 - اهناسيا 4 نقاط
4 - الواسطى 3 نقاط
6 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط
7 - سنورس 3 نقاط .
8 - اطسا نقطتين .
9 - ببا نقطتين
10 - طامية نقطتين
11 - عاملين غارب نقطة .
12 - راس غارب صفر .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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