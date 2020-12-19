تعادل ببا واهناسيا وطامية وسقوط رأس غارب في جولة مثيرة بالقسم الثالث

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم 5 مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تشهد منافسة قوية وأداء مميز لاغلب فرق المجموعة ، فيما تختتم الجولة الأحد بقاء وحيد بين عاملين غارب وضيفه ابو كساة .

محمد يوسف

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