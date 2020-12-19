نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار للأهلي قبل موقعة بطل النيجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الأهلى الاستعداد لمواجهة سونيديب بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وشارك طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، فى التمرين الجماعى بعدما غاب عن مواجهة الفريق أمس، أمام غزل المحلة، بعدما اشتكى منذ يومين من نزلة برد وارتفاع فى درجة الحرارة، بعد التطعيمات التى حصل عليها تمهيدا لرحلة النيجر.

واكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة أمس أمام غزل المحلة، بأداء تدريبات استشفائية وبدنية فى الجيم، على هامش التمرين.

ومن المقرر أن يغادر الأهلى القاهرة غدا متوجها إلى النيجر على متن طائرة خاصة لبدء مشوار الدفاع عن لقب دورى أبطال إفريقيا.