نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يُحلق في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق ليفربول، فوزًا كبير أمام نظيره كريستال بالاس، بسباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل.

ونجح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في تسجيل ثنائية في نهاية المباراة، حيث رفع رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا، ليعتلي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز كالتالي:

1- محمد صلاح "ليفربول" 13 هدف

2- كالفيرت " ايفرتون" 11 هدف

3- سون هيونج مين " توتنهام" 11 هدف

4- جيمي فاردي " ليستر سيتي" 10 أهداف

5- هاري كين " توتنهام" 9 أهداف

6- باتريك بامفورد " ليدز يونايتد" 9 أهداف

7- برونو فيرنانديز " مانشستر يونايتد" 7 أهداف

8- ويلسون " نيوكاسل" 7 أهداف

9- ويلفريد زاها " كريستال بالاس" 7 أهداف

10- داني انغز " ساوثهامبتون" 6 أهداف

11- أولي واتكينز " أستون فيلا" 6 أهداف