نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يطلق قرعة دورى منطقة الدقهلية المؤهل للدورى المصرى الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير سليمان ظهر اليوم السبت بنادى جزبرة الورد الرياضى بالمنصورة بمحافظة الدقهلية قرعة دوري المناطق للميني فوتبول المؤهلة للدورى المصرى الممتاز الأول للمينى فوتبول لتكون الدقهلية أول محافظة تجرى بها قرعة المناطق وذلك بمشاركة ١٧ فريق من ١٧ نادى ومركز شباب بنطاق المحافظه وتنقسم لمجموعتين الأولى تضم ٨ فرق والثانية ٩ فرق . وتليها بدء من الغد باقي المحافظات

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية و بحضور علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب والكابتن فكري صالح رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد والكابتن محمد الخضري رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد والدكتور محمد فاروق نائب رئيس منطقة الدقهلية نائبا عن حسن المزاحى رئيس المنطقة وحاتم عبد الرحيم نائب رئيس نادى جزبرة الورد نائبا عن المحاسب طارق عبد الهادى رئيس مجلس ادارة النادى وعضو مجلس الشيوخ وعدد من اعضاء الإتحاد المصرى ومنطقة الدقهلية وعدد من مسؤلى الأندية ومراكز الشباب المشاركة .

ومن جانبه أكد أحمد سمير رئيس الإتحاد أن مصر تشهد مرحلة جدبدة وفكر جديد من الاهتمام بالشباب ودفعه للنجاح والمشاركة في عجلة البناء والتنمية نحو مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد سفينة الوطن وراعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في إشهار الإتحاد ودعمه المتواصل والتنسيق المستمر لنشر اللعبة في كل ربوع مصر.

وأكد رئيس الإتحاد أن هذا اليوم يعد يوما تاريخيا لرياضة المينى فوتبول وتحقق فيه الحلم والوعد الذي وعدت به وهو إطلاق قرعة دورى المناطق المؤهل لإنطلاق الدورى المصرى الممتاز للمينى فوتبول قبل نهاية 2020 موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي والذى كان له دورا فعالا ورئيسيا فى فى اشهار الإتحاد بعد مجهود ٤ سنوات منذ عام ٢٠١٦ .

وأضاف أن الإتحاد المصري للميني فوتبول، يهدف إلى نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لرعاية النشء و اكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر، وذلك من خلال مراكز الشباب، كما يهدف الاتحاد إلى اكتشاف لاعبين وفرق قادرة على المنافسة في البطولات المحلية والقارية.

وعبر علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة عن سعادته للنشاط الذى تشهده منطقة الدقهلية و أن ما يحدث الان حدث تاريخى مشيرا إلى أن معظم الفرق بالدقهلية من مراكز الشباب وذلك شئ جيد حيث تمثل مراكز الشباب بالمحافظه ١٠% من مراكز شباب الجمهورية كما أن اجراء القرعة من الدقهلية كأول منطقة على مستوى الجمهورية فخر وتشريف لنا جميعا متمنيا بداية موفقه وقرعة موفقه بإذن الله .

ووجه وكيل الوزارة التهنئة لفرق الدقهلية المشاركة فى دورى المنطقه والتى ستسطر اسمها بأحرف من النور فى تاريخ اللعبه بجمهورية مصر والتى ستكون أول فرق تلعب للتأهل لأول دورى مصرى ممتاز للعبه منذ اشهار الإتحاد المصرى مشيرا إلى أن هناك توجيهات من وزير الشباب ومحافظ الدقهلية لتوفير كافة الإمكانيات لنجاح الدورى بالمحافظه والمؤهل للدوري المصري الممتاز.