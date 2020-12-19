فريق المزارع بقريات يناقش خططه المستقبلية

قريات ـ من عبدالله بن سالم البطاشي:

ناقش مجلس إدارة فريق المزارع الرياضي الثقافي بولاية قريات في أول اجتماعه لهذا العام، الخطط المستقبلية للإدارة الجديدة للفترة القادمة، برئاسة نبهان بن محمد البطاشي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر الفريق بقرية المزارع.

تضمن الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال أبرزها طرح الخطط المستقبلية للجان المنتسبة للفريق، وتعشيب الملعب وتشكيل لجنة مختصة تتولى تجهيز ملف التعشيب، والتخطيط لعمل لقاء بين رجال الأعمال بقرية المزارع وإدارة الفريق لبحث آلية التعاون بما يخدم مصلحة الفريق، وكذلك مناقشة آلية استكمال دوري الفرق الأهلية الذي تم إيقافه منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كوفيد تسعة عشر، والتأكيد على ضرورة إشراك المجتمع في الخطط المستقبلية للفريق لما فيه الصالح العام للطرفين، ومناقشة إنشاء مجلس شرفي للفريق يضم مجموعة من أبناء قرية المزارع، وما يستجد من أعمال.

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