اتحاد القوى يقرر التعاقد مع خبير فني وتجديد عقود المدربين وتكريم المنتخبات والأندية

قرر مجلس إدارة الاتحاد العماني لألعاب القوى في اجتماعه الذي عقد برئاسة المهندس يونس بن يعقوب السيابي رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء مجلس الإدارة اعتماد تجديد عقود المدربين والاداريين، وكذلك التعاقد مع اربعة من المدربين الوطنيين والتعاقد مع خبير فني واعتماد نتائج مسابقة درع الوزارة وأيضا اعتماد برنامج مسابقات الموسم القادم، وكذلك اعتماد برنامج المعسكرات الخارجية، واعتماد برنامج التدريب والتطوير للعام القادم، كما اعتمد مجلس الإدارة إقامة الحفل السنوي بختام الموسم وتكريم المنتخبات والأندية وغيرها يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ من شهر ديسمبر الجاري.

وقد أنهت أغلب المنتخبات الوطنية لألعاب القوى تدريباتها بمختلف فئاتها وذلك بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا لعدة أشهر حالت دون مشاركة المنتخبات الوطنية في أي بطولة أو الدخول في أي معسكر إعدادي تدريبي. وتستعد المنتخبات الوطنية خلال العام المقبل 2021 للكثير من البطولات الخليجية والإقليمية والآسيوية والدولية، ومن المتوقع مشاركة المنتخبات في بطولة الصالات المغلقة للموسم الشتوي وبطولة آسيا للعموم وبطولة غرب آسيا للعموم ودورة الألعاب الخليجية للعموم ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والدورة الآسيوية للألعاب الشاطئية ودورة ألعاب دول التضامن الإسلامي ودورة الألعاب الرياضية العربية، وأيضًا في الحدث الأهم عالميًا وأولمبيًا وهو العمل والاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو والتأهل المباشر للألعاب الأولمبية برقم تأهيلي. وقد انخرط في المعسكرات المحلية للمنتخبات مجموعة من اللاعبين في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وايضا في المجمع الرياضي بصحار، وذلك خلال الفترة من 15 نوفمبر الماضي إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت إشراف المدربين حمود الدلهمي ومحمد الهوتي وفهد المشايخي وإبراهيم الخروصي، واللاعبون هم بركات بن مبارك الحارثي وعمار بن ياسر السيفي ومحمد بن عبيد السعدي ومحمد بن سعيد المبسلي وخالد بن صالح الغيلاني وخميس بن جمعة الهدابي ومزون بنت خلفان العلوية وعثمان بن علي البوسعيدي ووائل الشندودي وسمير بن خلف الريامي وراشد العاصمي ويوسف بن مرزوق الحارثي وعمار الشبلي وحسين حاتم فرج الله ونواف فهد الأزكي.