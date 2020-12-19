ختام ناحج لـ(سباقات المحافظات) التي نظمها اتحاد الهجن بعدد من محافظات السلطنة بواقع خمسة سباقات

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :

اقام الاتحاد العماني لسباقات الهجن يوم الخميس 5 سباقات تحت مسمى سباق (المحافظات) والذي تم توزيعه على عدد من محافظات السلطنة، وشهدت السباقات تنافسا ومشاركة قوية من كافة ملاك الهجن بالسلطنة . ففي محافظ شمال الشرقية شهد ميدان الابيض مشاركة واسعة للهجن من كافة ولايات المحافظة، حيث تم تقسيم الاشواط على كافة اعمار الهجن .وفي محافظة جنوب الباطنة اقيمت بميدان طوي الشاوي بولاية المصنعة منافسات السباقات بمشاركة ولايات محافظة جنوب الباطنة، حيث شاركت 480 من الهجن وتوزعت على خمسة عشر شوطاً .

الحجايج

وبدأت الانطلاقة مع سن الحجايج، حيث فازت في الشوط الأول (الرياضية) لمالكها هلال بن جميل السعيدي، أما في الشوط الثاني فاز الهجن (ناصي) لمالكه محمدبن حميد ثابت الوهيبي وفي الشوط الثالث حلت بالمركز الاول (الغزيل) لمحمد بن حميد ثابت الوهيبي وفي الشوط الرابع جاء (شاهين) في المركز الأول ليوسف هاشل سعيد البويقي .

وفي الشوط الخامس احتلت (الوثبة) المركز الأول لمحمد بن حميد ثابت الوهيبي وفي الشوط السادس جاء في المركز الأول (شاهين) لبدر بن ناصر الجابري وفي الشوط السابع احتلت (الوارية) المركز الأول لمحمد بن حميد ثابت الوهيبي وفي الشوط الثامن احتل المركز الاول (شاهين) لعبدالله بن سعيد خلفان الرشيدي .

وفي الشوط التاسع فازت ( بلسم) بالمركز الاول لمالكها سلطان بن سيف اليحمدي وفي الشوط العاشر فازت(مخيفة) لهزاع بن هاشل السعدي .

اللقايا

بعد ذلك انتقلت المنافسات لسن اللقايا، حيث فازت بالمركز الاول بالشوط الاول ( الغربية ) لغانم بن جمعة مطر الرشيدي، وفي الشوط الثاني احتلت المركز الاول (بحور) لحارب بن ناصر خصيب السعيدي، اما الشوط الثالث فقد فاز بالمركز الاول (الحنيش)، لسالم بن حمد النهدي والمضمر سالم عبدالله الرشيدي .

اليداع

أما في سن اليداع فقد فازت بالمركز الاول ( ضجة ) لسيف بن ناصر الرشيدي وفي الشوط الثاني فاز (مبعد) بالمركز الأول لمسعود بن ناصر سيف اليحمدي .

وفي ختام السباق قام الشيخ خالد بن خميس السعدي رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بولاية المصنعة بتوزيع الجوائز على الفائزين، حيث رصدت مبالغ مالية للفائزين بالمراكز الثمانية الأولى من كل شوط.