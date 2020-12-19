منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يدخل اليوم معسكرا تدريبيا ببوشر

استعدادا للمشاركات الآسيوية القادمة

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يدخل اليوم منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية معسكره التدريبي الداخلي الذي سيقام خلال الفترة من 20 وحتى 24 ديسمبر الجاري، حيث ستقام التدريبات على الملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويأتي هذا المعسكر في اطار تحضيرات منتخبنا للمشاركات الهامة التي ستكون في عام 2021 منها دورة الالعاب الشاطئية الخليجية بالكويت ونهائيات كأس امم اسيا بتايلاند خلال شهر مارس والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا يوليو 2021 والمشاركة في دورة الالعاب الشاطئية بالصين خلال شهر ابريل 2021 وعقب هذا المعسكر سوف يدخل المنتخب في المعسكر التدريبي الداخلي الثالث الذي سيقام خلال الفترة من 27 الى 31 ديسمبر الجاري .

وقد اختار المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوني 15 لاعبا لدخول المعسكر وهم خالد بن خميس العريمي ومنذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي وجلال بن خميس السناني ويحيى بن مبيوع العريمي وعبدالله بن مسعود الصوطي ونوح بن سالم الزدجالي وعبدالله بن صالح البلوشي وأمجد بن عبدالله الحمداني وشريف بن شمبية البلوشي ويونس بن خميس العويسي وسامي بن فائل البلوشي وعيد بن عبدالله الفارسي و سالم بن محمد العريمي و عبدالعزيز بن خميس العويسي .وسوف يركز الجهاز الفني خلال المعسكر على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين والمحافظة على مستوياتهم الفنية من خلال التقسيمات المختلفة بالإضافة إلى الجوانب الخططية واللعب الجماعي وتبادل المراكز بين اللاعبين وكيفية الاستفادة من الهجمات المرتدة، حيث من المتوقع أن يتخلل المعسكر بعض المباريات الودية .ويتكون الجهاز الفني والاداري لمنتخبنا من نبيل بن مال الله البلوشي مدير المنتخب ويوسف بن عبيد خطيب مدرب حراس المرمى وماجد بن محمد الوردي أخصائي علاج الطبيعي ومراد بن علي المقبالي مسؤول مهمات وريكاردو دا سليفا معد بدني واندريه اندريكوف مدلك .

من جانب آخر شارك المحاضر الدولي والآسيوي ومدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية طالب بن هلال الثانوي في حلقة عمل نظمها قسم الشواطئ والصالات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد وتناولت الحلقة الوضع الاداري والمسابقات المحلية ومسابقات الناشئين والبراعم في ظل الوضع الحالي المرتبط بتفشي وباء كورونا، كما تناولت الحلقة تطور كرة القدم الشاطئية وكرة القدم الصالات في السلطنة من ناحية ودورات المدربين والحكام وكرة القدم النسائية والجوانب المالية من ناحية اخرى، كما تم التطرق الى وضع منتخب الصالات ومنتخب كرة القدم الشاطئية .