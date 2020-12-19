تعقد غدا اللجنة العمانية للبلياردو والسنوكر اجتماعا لها برئاسة خالد بن خلفان الصبحي رئيس اللجنة العمانية للبلياردو والسنوكر بفندق ليفانتو بالخوير، حيث سيتم خلال الاجتماع استعراض انشطتها وبرامجها المختلفة بعد توقف نشاط اللعبة في الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا، سيتضمن جدول اجتماع اللجنة عددًا من المواضيع منها التصديق على محضر الاجتماع السابق، وتقييم أعمال الخطة الماضية وما تم إنجازه والصعوبات التي واجهتها اللعبة كما ستتم مناقشة خطة اللجنة للعام 2021م وما تتضمنه من أنشطة ومسابقات وتحديد البطولات الخليجية والعربية

والآسيوية التي ستشارك فيها اللجنة خلال الفترة القادمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا اجتماع اللجنة العمانية للبلياردو والسنوكر لاستعراض أنشطتها وبرامجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.