غدا سحب قرعة دور الـ 32 لكأس جلالةِ السُّلطان لكرة القدم

تُسحب غدا الاثنين قرعة مباريات دور الـ 32 لكأس جلالة السُّلطان لكرة القدم للموسم الرياضي 2020 ـ 2021 وسيتأهل نادي ظفار بطل النسخة الأخيرة في الموسم المنصرم 2019 / 2020 مباشرة إلى الدور الـ16 من المسابقة. ويشارك في المسابقة بالموسم الجديد 14 ناديًا من دوري عمانتل هي ظفار والسيب والنهضة والنصر وصحار السويق ومسقط وصحم وبهلا والرستاق ونادي عمان ونزوى والاتحاد والمصنعة و17 ناديًا من الدرجة الأولى وهي أهلي سداب ومرباط وبوشر وصلالة وسمائل وجعلان وصور والطليعة ومصيرة والعروبة والاتفاق ومجيس والشباب وعبري والخابورة والمضيبي والبشائر.وتُلعب مباريات دور الـ ٣٢ بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، يتم اللجوء إلى لعب شوطين إضافيين مدة كل منهما ١٥ دقيقة لكل شوط وإذا استمر التعادل تلعب الركلات الترجيحية لتحديد النادي الفائز بالمباراة. وحدد الاتحاد العماني لكرة القدم 18 ألف ريال عماني و40 ميدالية ذهبية لبطل الكأس و9 آلاف ريال عماني و40 ميدالية فضية للحاصل على المركز الثاني بالإضافة إلى المبالغ المقدمة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب ويحصل بموجبها بطل الكأس على 75 ألف ريال عماني والوصيف على 50 ألف ريال عماني.وكان نادي ظفار حقق بطولة النسخة الماضية للموسم 2019 / 2020 بعد فوزه على العروبة في المباراة الختامية 6 / 5 بضربات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليحقق اللقب التاسع في تاريخه ويتساوى مع نادي فنجاء تتويجًا باللقب وهو9 مرات وحقق النادي الأهلي قبل دمجه مع نادي سداب ليصبح نادي أهلي سداب 5 ألقاب والنصر 5 ألقاب والعروبة وصور 4 ألقاب، فيما تمكن نادي السيب من الفوز بـ 3 ألقاب متتالية والسويق 3 ألقاب أيضًا ونادي عُمان وصحم لكل منهما لقبان ونادي مسقط والطليعة لكل منهما لقب وحيد.

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