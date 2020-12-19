حدث في الجولة الأولى لدوري الأضواء

- السيب وظفار يؤكدان جاهزيتهما للمنافسة وبداية ناجحة للرباعي المتوهج

- قرارات لجنة الانضباط تعقد موقف النهضة وصحم وأداء متفاوت للوافدين الثلاثة

متابعة ـ صالح البارحي :

فرض المنطق نفسه في الجولة الأولى لدوري الاضواء … وأظهرت الفرق المرشحة للمنافسة في هذا الموسم ثباتا في المستوى وعطاءات كبيرة في سبيل الوصول للأهداف المرسومة من قبل مجلس الادارة والجماهير المنتمية لهذه الاندية … فيما غابت فرق أخرى عن المشهد بعد أن دخلت الموسم بعيدة عن الجاهزية المطلوبة … وبين هذا وذاك مستوى مختلف بين أندية الدرجة الأولى الصاعدة لدوري الشهرة بعد طول غياب … فيما استمرت المنغصات التي تصاحب انطلاقة مواسمنا الكروية منذ فترة ليست بالقصيرة كما هي … حيث القرارات المتعاقبة التي طالت عددا من الاندية وأثرت على انطلاقتها في الموسم الحالي …

المشهد الذي لم نعتد عليه سابقا هو غياب الجماهير عن مدرجات ملاعب المباريات … وهو أمر فرضه الواقع الذي يعيشه العالم جراء تفشي فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) والذي أجبر الجميع على اتخاذ قرارات صعبة من اجل الوقوف صفا واحدا تجاه هذا الوباء رغم عدم إيجابية المشهد بطبيعة الحال …

جاهزية تامة

قبل انطلاق الموسم ، ومن خلال التعاقدات والعمل الكبير الذي قام به مجلس إدارة الناديين ، كان المؤشر واضحا بنسبة كبيرة في وضع السيب ( بطل دورينا ) وظفار (الوصيف) في مقدمة الفرق المرشحة لمعانقة الألقاب عطفا على الجاهزية والاستعدادات والاستقرار الفني سواء للجهاز الفني أو اللاعبين ، الأمر الذي أظهره الفريقان في مواجهتي الافتتاح ، حيث أكد السيب على جاهزيته الكبيرة في السير قدما لمعانقة اللقب للموسم الثاني على التوالي ، فقد أظهرت كتيبة المدرب البرتغالي برونو ميجيل عطاء ومستوى مميزا للغاية في اللقاء الأول بالدوري أمام المصنعة ، فقد تفوق السيب طولا وعرضا مع اداء متوازن وأنهى اللقاء برباعية نظيفة مع ضياع مجموعة أخرى من الاهداف ، الأمر الذي يؤكد بأن الفريق السيباوي يسير في الطريق الصحيح وبثبات الكبار .

أما الفريق الآخر وهو ظفار فقد قدم مباراة رائعة كذلك أمام جاره الاتحاد رغم أنه تخلف بهدف نظيف قبل أن ينتفض ويسجل مهاجموه رباعية في شباك الوافد الجديد أثبت الفريق الاحمر جاهزيته وأهدافه في هذا الموسم بعد أن توج بلقب كأس صاحب الجلالة لكرة القدم ووصافة دورينا في الموسم الماضي ، الفريق الأحمر لديه إمكانيات كبيرة إضافية من خلال لاعبيه الثلاثة الذين لم يسمح لهم بالتسجيل حتى الآن وهم المحترف الموريتاني والمهاجم خالد الهاجري وكذلك الاردني عدي القرا ، الثلاثي سيكون له شأن كبير مع الفريق الأحمر في قادم الوقت متى ما ارتدوا شعار الفريق بعد إنهاء المعضلة القانونية التي يعاني منها ظفار رفقة النهضة وصحم ، الفوز الذي حققه ظفار لن يشفع له في الحصول على النقاط الثلاث كاملة ، حيث إن القرار الصادر من لجنة الانضباط بخصم (6) نقاط كاملة من رصيده فرض خصم أول ثلاث نقاط له بالدوري وهي مجمل ما حققه أمام الاتحاد في لقاء الافتتاح .

أمر متوقع

بداية ناجحة للرباعي المتوهج المتجدد كما كان متوقعا قبل بداية الموسم ، حيث إن أغلبية الوسط الرياضي توقع مزاحمة أندية صحار والنصر والسويق والرستاق لتطلعات السيب وظفار ، وذلك لما لمسه الوسط الرياضي من تعاقدات وجاهزية هذه الفرق والاسماء التي تضمها ، وهذا ما حدث بالفعل في الجولة الأولى رغم أن السويق لا زال لديه الكثير لوضعه أمام المتابع ، حيث تخطى صحار نظيره نادي عمان 2/1 بعد أن كان متخلفا بهدف نظيف بمجمع صحار ، والنصر قلب تأخره أمام صحم بهدف إلى فوز 2/1 بذات الملعب ، فيما السويق تخطى عقبة مسقط 1/صفر بمجمع الرستاق ، فيما قدم الرستاق مباراة جميلة للغاية أمام بهلاء وأنهى اللقاء بفوزه بثنائية نظيفة من ساحة ملعبه .

الفوز الذي حققته الفرق الأربعة أكد على التوقعات التي سبقت انطلاق الموسم ، وبات على هذه الفرق الأربعة تأكيد ما ذهب إليه المتابعون بأنها ستكون أكثر الفرق منافسة للمرشحين الأوائل في الدوري (السيب وظفار) ، إلا أن الأوضاع قد تلعب في صالحها نظير ما يمر به نادي ظفار من تبعات سلبية تصاحب مسيرته جراء القرارات الصادرة من لجنة الانضباط فيما يخص التراخيص الآسيوية حتى الآن ، ومن باب أولى فإن خط العمل التصاعدي للأندية الأربعة يجب أن يتوازى مع الطموحات المرسومة منذ بداية الموسم .

ظهور متفاوت

ثلاثي الدرجة الأولى العائدون للأضواء ( نزوى – الاتحاد – المصنعة ) كان ظهورهم الأول متفاوتا بدرجة كبيرة ، حيث أنهى نزوى مباراته الأولى أمام النهضة بفوز 2/1 بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف على ساحة مجمع نزوى ، الأمر الذي يعطي مؤشرا بأن الفريق لديه القدرة على مجاراة الكبار أولا واكتساب الثقة ثانيا بعد هذه النتيجة في بداية المشوار ، خاصة وأن لديه الاستقرار الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز الريامي الذي يعلم أن التحديات أمامه كبيرة وليست مواجهة النهضة هي المقياس الحقيقي لقدرات فريقه ومنافسيه .

الاتحاد حاول مجاراة نادي ظفار في مواجهة الافتتاح ، قدم مباراة جيدة في شوطها الأول وتقدم بهدف ولم ترهبه الاسماء المتواجدة في صفوف كتيبة رشيد جابر ، إلا أنه تراجع بشكل كبير في الشوط الثاني مع مرور الوقت وتلقت شباكه رباعية كانت كفيلة بأن تكشف قدرات الفريق الأخضر وكيفية تعامله مع مجريات الاحداث وقدرات الفرق المنافسة ، أما المصنعة فقد قدم مباراة متواضعة للغاية وتلقت شباكه رباعية نظيفة مع اداء فني متراجع بشكل كبير وبالتالي فإن العمل الذي ينتظر التونسي عبدالحليم الوريمي بات كبيرا ، وعليه مع مجلس الادارة البحث العاجل عن مسببات تلك الخسارة والظهور الباهت في بداية المشوار، حيث أن الوقت لن يسعفهم بشكل كبير خاصة في ظل الضغط الذي سيمشي عليه دورينا في هذا الموسم ونظام المسابقة كذلك .

موقف صعب

موقف صعب يعيشه ناديا النهضة وصحم على وجه التحديد ، حيث إن الفريقين خسرا ضربة البداية بنفس النتيجة ، حيث خسر صحم أمام النصر 1 / 2 وخسر النهضة أمام نزوى 1 / 2 ، ما يعني أن أول ثلاث نقاط ذهبت أدراج الرياح ، إلا أن الموقف الذي يزيده تعقيدا هو قرار لجنة الانضباط بخصم (6) نقاط من رصيد كل فريق رفقة ظفار ، ما يعني أن رصيد الفريقين حتى الآن (6-) نقاط بالاضافة إلى خسارة 3 نقاط الجولة الأولى ، ومن هنا فإن الأمر سيكون معقدا إذا استمر الوضع كما هو لفترة طويلة دون حسمه بشكل نهائي بعد أن تقدمت الفرق الثلاثة بتظلمات إلى جهات مختصة محليا وخارجيا ، ومن باب أولى فإن الضغوطات النفسية ستزداد مع مرور الوقت سواء على مجلس الادارة أو الأجهزة الفنية أو اللاعبين ، فالوضع غير مشجع إطلاقا ، ناهيك عن الظروف المحيطة بالفريقين ( النهضة وصحم ) سواء من خلال التعاقدات الجديدة أو الاسماء الشابة التي تمثل الفريقين بعيدا عن الخبرة المطلوبة .