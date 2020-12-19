ملاك ومضمرو الهجن بالسلطنة يعربون عن اعتزازهم بتسجيل هذا الموروث في قائمة التراث العالمي

بعد تسجيل سباقات الهجن لدى اليونسكو

حمد الوهيبي: هذا الإنجاز يعزز من شأن سباقات الهجن بين الرياضات

خالد الدرعي : تسجيل سباقات الهجن في اليونسكو خطوة مهمة لترسيخ التراث

احمد الجحافي : نشعر بالفخر لتسجيل السباقات في منظمة عالمية

سعيد البرطماني : الإنجاز مدعاة للفخر والاعتزاز بهذا الموروث العماني الأصيل

هاشل السعدي : مؤشر متقدم جدا يدل على أن رياضة سباقات الهجن عريقة وضاربة في جذور التاريخ

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :

أعرب ملاك ومضمرو الهجن وعدد من الاعلاميين والمهتمين بعالم سباقات الهجن عن بالغ سعادتهم واعتزازهم بتسجيل سباقات الهجن في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية والذي جاء تتويجا للجهود التي تقوم بها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة .

وقال المضمر حمد بن محمد بن سالم الوهيبي ممثل السلطنة الدائم بالمحافل الخارجية : تسجيل سباقات الهجن في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي يعزز من اهمية هذا الموروث الاصيل المتجذر في أعماق التاريخ العماني .

واضاف: نحن نشعر بالفخر والاعتزاز بتوثيق هذا الموروث لدى منظمة اليونسكو، هذه المنظمة العالمية المرموقة التي تتجه اليها الدول لتوثيق تراثها و حضارتها، وهذا الامر يعني لنا الكثير ويدفعنا الى بذل المزيد من الاهتمام برياضة سباقات الهجن.

وثمن المضمر حمد الوهيبي الدعم السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لسباقات الهجن، وقال : حظيت سباقات الهجن بدعم سخي من لدن مقام جلالته ـ ابقاه الله ـ وهذا الدعم ساهم بشكل كبير في الحفاظ على هذه الرياضة العريقة، حيث تكللت جهود الدعم بتوثيق هذا الموروث لدى اليونسكو.

واعرب حمد بن محمد بن سالم الوهيبي عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها وزارة الثقافة والرياضة والشباب و اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم وكافة الجهات الاخرى، وقال : نثمن هذه الادوار الكبيرة التي قامت بها هذه الجهات، ونثمن حرصها الكبير على توثيق التراث العماني بكافة اشكاله .

من جانبه قال خالد بن سالم الدرعي مالك هجن : تسجيل ملف سباقات الهجن في منظمة اليونسكو يعد خطوة مهمة في عالم سباقات الهجن، وبهذا الانجاز تكون الهجن قد وضعت نفسها كواحدة من الثوابت التاريخية التي ترتبط بالسلطنة وتراثها الاصيل ضمن قائمة الموروثات العمانية .

واكد الدرعي على ان السلطنة تعد من بين اكبر الدول التي تهتم بسباقات الهجن، وعندما يتم تسجيل وتوثيق سباقات الهجن لدى منظمة اليونسكو العالمية فان ذلك يعد انجازا كبيرا نفتخر به ويسجل في تاريخ رياضة الهجن.

من جانبه قال المضمر احمد بن اللويهي الجحافي : نشعر بالفخر لتسجيل سباقات الهجن بمنظمة اليونسكو، فهذا الامر يعد انجازا لنا نحن ابناء السلطنة ومضمري الهجن على وجه الخصوص.

واضاف : كانت الهجن العمانية وسباقات الهجن بشكل عام ولا تزال متميزة في السلطنة بوجود سلالات اصيلة وايضا وجود مضمرين عمانيين لهم بصمتهم في الانجازات، واليوم مع هذا الانجاز الذي حققته السلطنة بتسجيل سباقات الهجن لدى اليونسكو فان ذلك يدفعنا الى بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى سباقات الهجن وتحقيق مزيد من الانجازات .

وقال المحلل بمجال سباقات الهجن سعيد بن عامر البرطماني : انه لمن دواعي الفرح والسرور تسجيل رياضة سباقات الهجن في منظمة اليونسكو، مؤكدا ان ذلك يعد مدعاة للفخر والاعتزاز بهذا الموروث العماني الضارب في أعماق التاريخ والذي يشكل تراثا ورمزا للعزة والتباهي ويؤكد سمعة الهجن العمانية ورسوخ مكانتها على مر العصور، واليوم يتجدد ويزداد تألقا بفضل الرعاية السامية لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .

من جانبة قال المعلق بسباقات الهجن هاشل بن حارب السعدي : ادراج ملف سباقات الهجن في اليونسكو مؤشر متقدم جدا يدل على أن رياضة سباقات الهجن عريقة وضاربة في جذور التاريخ وأنها من ضمن التراث العالمي الإنساني المادي وأنها إلى جانب قدمها ورسوخها في التراث إلا أنها تتماشى مع العصر وتواكبه بما استحدث فيها من لمسات فأصبحت رياضة تنفع الجميع، بل تدر عليهم موارد الرزق الوفير ومن خلالها عاشت أسر وكونت مصادر رزقها من هذه الرياضة العريقة، كما وفرت فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل وحفظت الأبناء من الضياع وتعلموا من خلالها العادات والتقاليد الأصيلة. فهي جديرة بأن تصل للعالمية وتستحق كل الدعم من مختلف شرائح المجتمع.

ومن هذا المنطلق نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل يد ساهمت في إيصال رياضتنا المحبوبة إلى العالمية .

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” قد اعلنت تسجيل سباقات الهجن في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، والذي تقدمت بترشيحه السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا، وذلك خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التي انعقدت مؤخرا عبر الاتصال المرئي . وقررت اللجنة الحكومية الدولية لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي إدراج هذا العنصر لما يمثله من موروث ثقافي يسهم في تعزيز روح الاتفاقية ويؤكد على المبادئ التي يبنى عليها إدراج عناصر التراث الثقافي غير المادي للبشرية.