سلة الاتحاد السكندري تواجه الجزيرة فى مباراة رد الاعتبار

يستعد رجال سلة الاتحاد السكندري لمواجهة الجزيرة في مباراة العودة من دور الــ8 دوري المرتبط في الساعة السادسة علي صالة نادي الصيد 6 اكتوبر. ويطمح الاتحاد السكندري بطل النسخة السابقة تحت قيادة احمد مرعي في المحافظة علي لقبه والفوز علي الجزيرة بعد خسارته في مباراة الذهاب علي صالة كمال شلبي بالشاطبي بنتيجة 69-59. ويذاع اللقاء علي قناة اون تايم سبورت 2 بتعليق صوتي لـ الكابتن وائل لطفي.

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