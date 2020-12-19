بعد انضمامه لـ سيراميكا كليوباترا.. صالح جمعة ضيف برنامج الماتش

يحل اليوم السبت، صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، ضيفا على الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه الماتش، الذي يذاع عبر فضائية دوت الخليج في الحادية عشرة مساءً.
ويكشف صالح جمعة العديد من الكواليس والأسرار الخاصة عنه في الفترة الماضية، وأسباب تفضيله الانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا، وسبب العروض المميزة التي يقدمها فريقه في الدوري حتى الآن.
وكان سيراميكا كليوباترا تعاقد مع صالح جمعة قادما من النادي الأهلي في صفقة انتقال حر.
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