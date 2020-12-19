سيد معوض يهنئ محمد الشناوي بعيد ميلاده: شاهد

هنأ سيد معوض مدرب منتخب مصر، النجم محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى بمناسبة عيد ميلاده الـ 32 الموافق 18 ديسمبر.

ونشر سيد معوض، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة للشناوى، وعلق قائلًا:"عيد ميلاد سعيد"

واحتفل اليوم محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي بعيد ميلاده الـ 32 حيث ولد في 18 ديسمبر عام 1988 بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

بدأ محمد الشناوي حياته الكروية مع نادي الحامول بالدوري الممتاز ثم انتقل إلى النادي الأهلي وتدرج في مختلف المراحل السنية حتي وصل إلي الفريق الأول عام 2007-2008 لكنه لم يشارك ليخرج بعدها لفريق طلائع الجيش لمدة ثلاث مواسم لعب فيهم 43 مباراة.

وخرج الشناوي إعارة لفريق حرس الحدود ثم ثلاث مواسم مع بتروجيت ولعب 85 مباراة والأداء الكبير الذي قدمه الحارس ليعود مرة أخرى لبيته الاهلي موسم 2017-2016.

وحقق الشناوي بطولة الدوري المصري 5 مرات وبطولتي كأس مصر وبطولتى السوبر المحلى وبطولة دوري أبطال افريقيا كما شارك مع منتخب مصر في كأس العالم.

وأثناء مشاركته في مونديال كأس العالم حقق الشناوي لقب أفضل لاعب في لقاء مصر وأوروجواي.

وحمل ثلاثية تاريخية "الدورى والكأس ودورى ابطال افريقيا" مع الأهلى فى أول موسم بشارة الكابتن.

وخلال حوار مع الإعلامي عمرو أديب قال لمحمد الشناوي ماذا لو عرض ليفربول ضمك، ليرد عليه حارس النادي الأهلي قائلا:" أنا مستمر مع النادي الأهلي، وهدفي المشاركة في كأس العالم للأندية".

وأضاف الشناوي، لن أرحل عن النادي الأهلي إلا بموافقة مجلس الإدارة، وقلت ذلك عدة مرت.

قال عنه ميشيل بانكون مدرب حراس الأهلي، إن محمد الشناوي يثق بي ويؤمن بى ويدرك متى أكون سعيدا ومتى أكون غير سعيد والشناوي يدرك الأخطاء التي يرتكبها وهذا شىء شديد الأهمية في عالم كرة القدم مؤكدا أن الشناوي قوي ومجتهد ومحترف وجاد ويعرف أن مسيرة اللاعب في كرة القدم قصيرة ويعرف ما عليه فعله وهو الإنصات والعمل.

وجه اللاعب محمد مجدي أفشة، التحية لمحمد الشناوي حارس النادي الأهلي، قائلا: "دا نجم مصر والقائد الكابتن محمد الشناوي".

وعند السؤال عن سبب إطلاق لقب القائد على محمد الشناوي، أوضح خلال مداخلته ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن محمد الشناوي أخ كبير لهم جميعا قبل أن يكون قائدا داخل الملعب، معقبا: بلاش نتكلم عن الشناوي في الملعب لما تحب تتكلم عنه اتكلم عنه خارج الملعب".

وأكمل "أفشة"،: "الشناوي شخصية محترمة وهو أخ كبير بالنسبة لي وأتحدث معه كثيرا حول العديد من الأمور"، معقبا:"أنا بحب الشناوي على المستوى الشخصي".