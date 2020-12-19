الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يعود إلى نغمة الانتصارات بهدف سترلينج فى ساوثهامبتون

نجح رحيم استرلينج في قيادة فريقه مانشستر سيتي إلى الفوز على ساوثهامبتون بهدف نظيف ، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في إطار الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء هدف سترلينج نجم نادي مانشستر سيتي في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول ، ليخرج بفريقه متفوقا بالشوط الأول ويقود فريقه لحصد الثلاث نقاط.
وبهذه النتيجة ، يحتل مانشستر سيتي، المركز الخامس في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
إديرسون - والكر - دياز - ستونز - كانسيلو - رودريجو - جوندوجان - دي بروين - بيرناردو - توريس - سترلينج.
بينما جاء تشكيل ساوثهامبتون كالتالي:
مكارثي - والكر بيترز - فيستيرجارد - بيدناريك - بيرتراند - روميو - وارد براوس - دجينبو - والكوت - إنجز - آدمز.
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