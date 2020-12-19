برشلونة يتعادل مع فالنسيا 2-2 بالدوري الإسباني .. فيديو

انتهت مباراة برشلونة وفالنسيا بالتعادل الإيجابي 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكامب نو ، في إطار الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بين فريقي برشلونة وفالنسيا بالتعادل الإيجابي 1-1 ، وحصل جريزمان لاعب برشلونة في بداية الشوط الأول في الدقيقة 13 على بطاقة صفراء؛ بعدما تدخل بشكل قوي على مدافع فريق فالنسيا.

وجاء هدف فالنسيا، بأقدام مختار دياخابي، في الدقيقة 30 عن طريق رأسية، بعدما تلقى كرة عرضية من ركلة ركنية . وفي الدقيقة 44 نجح الحارس الالماني تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة من إبعاد كرة خطيرة بعدما تصدى لرأسية قوية وضعها مهاجم فالنسيا على يمينه ليخرجها خارج الملعب . وفي الدقيقة 46 وقبل لحظات من إنتهاء الشوط الأول ، نجح جريزمان في الحصول على ركلة جزاء لصالح فريقه وطرد مدافع فالنسيا ثم يتراجع عنه الحكم ويعطي له إنذار بعد الرجوع لتقنية الفار ، ليضعها ميسي ويتصدى لها الحارس ثم يعيدها جوردي ألبا من جديد ويسجلها ميسي بالرأس محرزًا هدف التعادل والأول لفريق برشلونة . وجاء الهدف الثاني عن طريق لاروخا في الدقيقة 52 من الشوط الثاني ثم يخلع قميصه ونجد قميص أخر مكتوب جملة " المجد من عند الله ". ثم نجح فريق فالنسيا في التعادل في الدقيقة 68 عن طريق مهاجم الفريق بعدما تلقى عرضية ليضعها في شباك تير شتيجن حارس برشلونة. وبهذه النتيجة ، يحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الـ 13 بـ 15 نقطة. وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي: تير شتيجن، دست، أراوخو، مينجويزا، ألبا، بوسكيتس، بيدري، جريزمان، كوتينيو، ميسي، برايثوايت. بينما جاء تشكيل فالنسيا كالتالي: دومينيك، باوليستا، جويديس، سولير، ديخابي، جايا، تشيرشيف، واس، راتشيتش، جوميز، موسى.

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