هل يحل أزمة رقم 10؟ محمد شريف يمنح جمهور الأهلي الاطمئنان في غياب مروان محسن

عاد مهاجم النادي الأهلي إلى بيته بعد اعارة قد تكون محطة انطلاقته في الدوري المصري وتوهج اسمه على الساحة ليؤمن به المدير الفني الأجنبي بيتسو موسيماني ويطالب بتواجده بين القائمة الجديدة للمارد الأحمر ويأمر محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بعدم تجديد إعارته وطلب عودته سريعًا ليرتدي القميص الأحمر.

محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي لم يختلف عليه أحد منذ الظهور الأول له بالقميص الأحمر، تواجد ليحل ازمة اللاعب رقم 10 ويخلف "مُتعب الحراس" عماد متعب الذي كان هو الأبرز في جيله باقتناص الأهداف كمهاجم صريح بقميص الأحمر ومنتخب مصر.

تمكن محمد شريف من تسجيل هدفين في اول ظهور له اساسيًا مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز، الذي خاض فيه المارد الأحمر جولتين تمكن خلالها تحقيق العلامة الكاملة بالفوز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف واحد، وفاز على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد.

النادي الأهلي يعاني خلال الآونة الأخيرة من اللاعب رقم 10 الذي يشكل الهجوم الصريح، في الموسم الماضيي رغم تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، وبفارق كبير عن المركز الثاني الا وانه لم يتمكن من تواجد أحد لاعبيه بين هدافي البطولة.

ظهر محمد الشريف لاعب النادي الاهلي بين هدافي بطولة الدوري الممتاز في المركز الثاني بالتحديد لكن وهو بقميص انبي، ولم يتمكن أحد مهاجمي النادي الاهلي خلال الموسم المنقضي تحقيق رقم فردي كهداف للبطولة.

ومن الظهور الأول لـ محمد شريف مع الاهلي، نجد أن فرصة اللاعب في التواجد أساسيًا تزداد بقوة، خصوصًا ان مروان محسن الذي تم مهاجمته بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب عدم تحقيقه لأهداف يخوض فترة علاج بسبب الخشونة في الركبة.