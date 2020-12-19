نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدفيه في شباك كريستال بالاس .. صلاح يتصدر قائمة هدافي اللدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدّر المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ترتيب هدافي مسابقة البريمير ليج، بعدما سجل هدفين مع فريقه اليوم في شباك كريستال بالاس.

واكتسح ليفربول مضيفه كريستال بالاس بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في إطار الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونزل صلاح بديلا في الشوط الثاني وأحرز هدفين وصنع هدفا ليتصدر جدول ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا، بفارق هدفين عن دومينيك كالفرت لوين لاعب إيفرتون وسون هيونج مين مهاجم توتنهام.

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 6 أهداف عن توتنهام الذي يمتلك 25 نقطة في المركز الثاني.