نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد بنى سويف تفوز على اسوان وتقترب من المحترفين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - Advertisements
حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادى بني سويف الرياضى فوزا هاما على نظيره نادى اسوان بنتيجة 27/17 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان اليوم بالصالة المغطاة بأسوان .
وبهذه النتيجة اقترب بنى سويف من التأهل لصفيات المحترفين لأول مرة في تاريخ بني سويف .
ويقود الفريق جهاز فنى بقيادة حسن طه مديرا فنيا واسامة طلبة مدربا عاما وأحمد جبر إداريا والدكتور امام محمد جهاز طبي وكابتن الفريق الأول احمد ابوزيد