يد بنى سويف تفوز على اسوان وتقترب من المحترفين

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادى بني سويف الرياضى فوزا هاما على نظيره نادى اسوان بنتيجة 27/17 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان اليوم بالصالة المغطاة بأسوان . وبهذه النتيجة اقترب بنى سويف من التأهل لصفيات المحترفين لأول مرة في تاريخ بني سويف . ويقود الفريق جهاز فنى بقيادة حسن طه مديرا فنيا واسامة طلبة مدربا عاما وأحمد جبر إداريا والدكتور امام محمد جهاز طبي وكابتن الفريق الأول احمد ابوزيد

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محمد يوسف

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